Автовладельцев ожидает "гаражная амнистия"﻿

Минэкономразвития разработало проект федерального закона о гаражах и правилах их приобретения, информирует РИА Недвижимость. Законопроект призван урегулировать деятельность гаражно-строительных кооперативов.
Помимо этого, новый закон направлен на процедуры оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых расположены гаражи.
Сообщается, что в ЕГРЮЛ зарегистрированы 36,9 тысяч гаражно-строительных кооперативов. На кадастровый учет поставлено только 5,6 миллиона гаражей. По факту количество существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов гаражного назначения значительно превышает указанные показатели.
Кроме того, как отмечают авторы законопроекта, в связи с отсутствием в российском законодательстве единого определения понятия "гараж", а также характеристик, которыми должен обладать объект гаражного назначения, необходимо определить такие понятия, как "индивидуальный гараж", "коллективный гараж" и "машино-место".
Ожидаемый срок вступления закона в силу — начало 2020 года.
Фото: kakprosto.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Легализация незаконного гаража
Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"
|Нет гаража - нет машины: водителям могут запретить покупать авто без наличия гаража
ГКЗ запретила возведение гаражей в г. Московский
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка, и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
Водитель намеренно въехал в свору собак, заснял это на видео и выложил запись в интернет.
Каким видится развитие отношений с Россией со стороны белорусского бизнеса, "Правде.Ру" рассказал член Президентского совета по развитию предпринимательства Белоруссии Ярослав Романчук.