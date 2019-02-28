Автовладельцев ожидает "гаражная амнистия"﻿

Минэкономразвития разработало проект федерального закона о гаражах и правилах их приобретения, информирует РИА Недвижимость. Законопроект призван урегулировать деятельность гаражно-строительных кооперативов.

Помимо этого, новый закон направлен на процедуры оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых расположены гаражи.

Сообщается, что в ЕГРЮЛ зарегистрированы 36,9 тысяч гаражно-строительных кооперативов. На кадастровый учет поставлено только 5,6 миллиона гаражей. По факту количество существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов гаражного назначения значительно превышает указанные показатели.

Кроме того, как отмечают авторы законопроекта, в связи с отсутствием в российском законодательстве единого определения понятия "гараж", а также характеристик, которыми должен обладать объект гаражного назначения, необходимо определить такие понятия, как "индивидуальный гараж", "коллективный гараж" и "машино-место".

Ожидаемый срок вступления закона в силу — начало 2020 года.

Фото: kakprosto.ru

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