Власти Краснодарского края запретили строить жилые дома на берегу моря﻿

Власти Краснодарского края инициировали законопроект, запрещающий строить жилые дома выше четырех этажей на расстоянии 300 м от береговой линии Черного и Азовского морей, пишет "Коммерсант".
По убеждению авторов законодательной новеллы, это позволит остановить процесс превращения курортов в спальные районы. По мнению экспертов, новые правила могут серьезно сократить доходность девелоперских проектов в Сочи, который после Олимпиады 2014 года стал одним из заметных локальных рынков новостроек.
Поясняется, что речь идет о запрете застройки жилыми высотками побережья в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи. А также Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском и Щербиновском районах. Приоритет в освоении береговой линии указанных муниципалитетов будет отдан санаториям, пансионатам и гостиницам.
По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, прибрежные участки должны преимущественно застраиваться отелями. Но окупаемость таких объектов - 50 лет. В то время как затраты на строительство жилья возвращаются за три-четыре года.
Фото: capost.media.ru
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