Льготница из числа детей-сирот получила квартиру в Ялте

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов вручил ключи от квартиры жительнице города из числа детей-сирот, передает Крыминформ. Валерия Дуброва стала первой ялтинкой, которая получила жилье в этом году.

Сообщается, что своего жилья Дуброва ждала почти пять лет. По словам Валерии, она уже строит планы по обустройству своей квартиры. Девушка поблагодарила сотрудников администрации за проделанную работу. Дуброва также сообщила, что в настоящее время продолжает учебу в Экономико-гуманитарном колледже на факультете "гостиничный сервис". Глава администрации Ялты Алексей Челпанов пригласил её после получения диплома о профильном образовании на работу в городскую администрацию.

Помимо этого, как сообщает Крыминформ, заведующая сектором учета граждан отдела по вопросам квартирного учета Мария Мацион заверила, что власти Ялты в настоящее время уделяют много внимания детям-сиротам. За последние пять лет очередь на получение жилье среди этой категории граждан значительно сократилась. Уже в марте этого года еще один ялтинец станет обладателей собственного жилья.

Фото: yalta-24.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Землю под Керченской крепостью оформили в собственность Крыма﻿