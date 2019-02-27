Минстрой предложил новые механизмы переселения жителей из аварийного жилья, сообщает ТАСС. Среди них ипотека с субсидированной ставкой. Ее размер будет не выше 6 %.
По словам главы ведомства Владимира Якушева, что касается субсидирования ипотеки, то процентная ставка будет порядка 5-6 процентов. "Иначе смысла нет, люди ее просто не потянут", — подчеркнул министр.
Помимо этого, разработаны и другие механизмы, не представленные в программе ранее. "Минстрой вместе с фондом готовит новые предложения, где будет арендное жилье и социальный наем — новые механизмы", — отметил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
С 2019-го по 2025 год планируется расселить более 12 миллионов кв. метров аварийного жилья. Для этого будет выделено 450 миллиардов рублей в основном из федерального бюджета.
Отмечается, что как правило в программу расселения попадают дома высотностью до 2 этажей. Они составляют 90 процентов объема сносимых домов. Остальное — дома от 3 до 5 этажей. Преимущественно дома под снос имеют "возраст" более 50 лет.
Фото: primgazeta.ru
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