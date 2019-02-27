Темпы жилищного строительства на Южных Курилах увеличат вдвое﻿

Сахалинские власти до 2025 года планируют построить на Южных Курилах 42 тыс. кв. м жилья, сообщает "Интерфакс". Ежегодно на островах планируют возводить по 6 тыс. кв. м. жилой недвижимости.

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, это позволит не только продолжить переселение из аварийных домов, но и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также обеспечить квартирами приезжих специалистов, решая тем самым кадровые проблемы района.

В ближайшие несколько лет темпы жилищного строительства на Южных Курилах должны быть удвоены. Ежегодно на островах планируют возводить по 6 тыс. кв. м. В текущем году планируется построить еще один новый дом на улице Океанской в Южно-Курильске и 8 арендных домов в селе Отрадном.

Помимо этого, в 2019 году на острове Шикотан планируется ввести в эксплуатацию 3 арендных дома — два в селе Малокурильском и один в селе Крабозаводском. Всего будет сдано около 10 тысяч квадратных метров жилья. Отмечается, что финансирование строительства ведётся за счет бюджетов всех уровней.

Фото: astv.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Жителям курильского Шикотана власти построят взлетно-посадочную полосу

Жители Курил смогут пользоваться скоростным интернетом

Жители Южных Курил выступили против передачи островов Японии