Сахалинские власти до 2025 года планируют построить на Южных Курилах 42 тыс. кв. м жилья, сообщает "Интерфакс". Ежегодно на островах планируют возводить по 6 тыс. кв. м. жилой недвижимости.
По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, это позволит не только продолжить переселение из аварийных домов, но и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также обеспечить квартирами приезжих специалистов, решая тем самым кадровые проблемы района.
В ближайшие несколько лет темпы жилищного строительства на Южных Курилах должны быть удвоены. Ежегодно на островах планируют возводить по 6 тыс. кв. м. В текущем году планируется построить еще один новый дом на улице Океанской в Южно-Курильске и 8 арендных домов в селе Отрадном.
Помимо этого, в 2019 году на острове Шикотан планируется ввести в эксплуатацию 3 арендных дома — два в селе Малокурильском и один в селе Крабозаводском. Всего будет сдано около 10 тысяч квадратных метров жилья. Отмечается, что финансирование строительства ведётся за счет бюджетов всех уровней.
Фото: astv.ru
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