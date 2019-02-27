Валютных ипотечников избавят от уплаты исполнительского сбора﻿

Верхняя палата Российского парламента одобрила закон о новых льготах для ипотечников, пишет "Парламентская газета". Документ меняет правила уплаты исполнительского сбора и освобождает от него заемщиков, взявших кредиты на жилье в валюте.
Документ также меняет правила уплаты исполнительского сбора в целом. Отныне его нужно будет выплачивать в однократном размере. Это не более 7% от суммы, подлежащей взысканию. В настоящее время такой сбор обязан выплачивать каждый заемщик в отдельности.
В случае, если семья из двух-трех человек получила жилищный кредит, им необходимо вернуть не только сумму займа и проценты, но и исполнительский сбор на каждого. Утвержденный документ меняет эту норму.
Другой законодательной новеллой, направленной на помощь заемщикам, являются "ипотечные каникулы". Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком ввести в законодательство норму, которая поможет отсрочить погашение суммы основного долга гражданам, попавшим в трудные жизненные условия.
Фото: obankax.com
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