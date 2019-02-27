Средний чек покупки жилья в новостройках Петербурга составил 4 млн рублей

Средний чек покупки жилья в новостройках Петербурга составил 4 млн рублей, сообщает Фонтанка.ру. По итогам 2018 года показатель увеличился во всех классах жилья Северной столицы.

На территории города на Неве в массовом сегменте покупатели в среднем тратили на покупку квартиры 4,19 млн руб., что на 4,1% больше, чем в 2017-м. В пригородной зоне Ленобласти рост составил еще больше - 6,4%. Здесь квартиру приобретали в среднем за 2,77 млн рублей.

Эксперты отмечают, что изменение бюджета покупки связано в первую очередь с ростом цен предложения на рынке новостроек. Другими факторами стало сокращение недорогих предложений и интерес покупателей к новым проектам в зонах редевелопмента на территории Санкт-Петербурга.

В бизнес- и элитном сегменте сделки также прибавили в цене в прошлом году. В бизнес-классе стоимость проданной квартиры в среднем увеличилась на 6,3%, до 11,06 млн руб. Элитные покупки стали дороже на 10,8%. В среднем квартиры премиум-класса приобретали по цене 31,66 млн руб.

Фото: novostroy-spb.ru

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