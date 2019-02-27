Площадки для собак обустроят во всех жилых районах Москвы﻿

В Москве планируют создать дополнительные площадки для выгула собак, информирует "Интерфакс-Недвижимость". Власти решили усилить просветительскую работу, которая учит правилам ухода за домашними животными в мегаполисе.

По словам главы департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского, предстоит переосмыслить городские пространства, чтобы в шаговой доступности у всех была площадка для выгула собак.

"Мы обращаем внимание подрастающего поколения, что вполне возможно сосуществование человека и животного в крупном мегаполисе. Но надо обладать определенными навыками и соблюдать правила", — подчеркнул чиновник.

Такие площадки должны быть в каждом жилом квартале. По мнению властей, это позволит владельцам собак выгуливать своих питомцев рядом с домом, не загрязняя городские территории, и не причиняя неудобств соседям. Помимо этого, это объединит людей по интересам.

По Кодексу об административных правонарушениях Москвы штраф за неубранные экскременты домашних животных составляют 1-2 тыс. рублей. Выгул собаки без поводка в общественных местах обходится владельцу 2-3 тыс. рублей штрафа.

Фото: muslo.ru

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