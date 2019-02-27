Демонтаж домов по реновации в Москве продолжится по технологии "умного сноса"

Еще три пятиэтажных дома будут снесены по технологии "умного сноса" в рамках программы реновации в Москве, сообщает портал стройкомплекса города. Речь идет о домах № 7 и № 9 на Гродненской улице в Можайском районе на западе столицы и доме № 25 на Краснолиманской" в районе Южное Бутово на юго-западе города.

Особую технологию "умного сноса" применяют при разборке полностью отселенных пятиэтажек, вошедших в программу реновации.

Как отмечается, жители пятиэтажек уже получили квартиры в новостройках. Демонтаж домов проведут в ближайшие три месяца. В стройкомплексе напомнили, что технология "умного сноса" используется при демонтаже всех отселенных по программе реновации домов. Ее основные принципы — экологичность, переработка и повторное использование отходов, безопасность.

Технология "умного сноса" позволяет разобрать здание с минимальными неудобствами для окружающих. В частности, уменьшить количество образующейся пыли. Это достигается за счет применения гидропушек, распыляющих воду под большим давлением.

Фото: msk.kp.ru

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