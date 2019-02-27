Отключать газ в квартире будут за отказ пускать газовщика﻿

Минстрой планирует дополнить перечень опасных условий, которые могут привести к авариям и утечкам газа, пишет "Российская газета". Министерство разработало проект постановления правительства с новыми правилами содержания внутриквартирного газового оборудования.

Газ будут отключать за отказ владельца квартиры два и более раза пускать представителя газовой службы для проведения работ по техобслуживанию. По мнению разработчиков законопроекта, это одна из наболевших проблем, которая мешает обеспечить безопасность жителей в газифицированных домах.

Следует учесть, что в России не все дома имеют возможность поквартирного отключения газа. Поэтому авторы законодательной новеллы в этом случае предлагают отключать газ во всем доме.

Помимо этого, к опасным условиям планируется добавить окончание нормативного срока службы газового оборудования или его переустройство.

Таким образом, поводов перекрыть подачу газа станет больше. Впрочем, как и уверенности жителей газифицированных домов в собственной безопасности.

Также разработанный Минстроем документ вводит правило "один дом — одна обслуживающая газовое оборудование организация". Это поможет навести порядок с ремонтом и осмотрами газового оборудования внутри квартир, отмечает газета.

Фото: sev. life

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