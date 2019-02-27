Наиболее качественные вторичные объекты стоимостью до 5 млн рублей реализуются в среднем за две недели. В то время как рекордный срок экспозиции в этой ценовой категории на данный момент равен 28 месяцам, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.
По данным экспертов, на вторичном рынке жилья старой Москвы (с учетом территорий, расположенных за МКАД) по цене до 5 млн рублей сейчас представлены 962 объекта. Это 5% от совокупной экспозиции в сегменте.
Среди лотов, выставленных на продажу по такой стоимости, лишь 14% — полноценные квартиры. Еще 18% — доли в праве собственности. Оставшиеся объекты — комнаты, 68%.
Самое больше количество квартир стоимостью до 5 млн рублей расположено в ЮАО (34 объекта), ВАО (21 объект) и ЮВАО (21 объект). Меньше всего подобных лотов в ЗелАО (1 объект), ЦАО (4 объекта) и ЗАО (7 объектов).
Среди материалов домов с самым бюджетным жильем лидирует панель. В таких зданиях расположены 62% объектов по цене до 5 млн рублей.
По словам директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Михаила Куликова, некоторые владельцы дешевых квартир переоценивают свою собственность. Также сложности могут возникнуть в случае, когда помимо собственников, продающих жилплощадь, есть еще какие-то претенденты на владение недвижимостью, которые могут претендовать на это же жилье через суд.
Фото: afy.ru
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