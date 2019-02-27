Вторичные квартиры в Москве дешевле 5 млн руб. в основном неликвидны — эксперты

Наиболее качественные вторичные объекты стоимостью до 5 млн рублей реализуются в среднем за две недели. В то время как рекордный срок экспозиции в этой ценовой категории на данный момент равен 28 месяцам, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.

По данным экспертов, на вторичном рынке жилья старой Москвы (с учетом территорий, расположенных за МКАД) по цене до 5 млн рублей сейчас представлены 962 объекта. Это 5% от совокупной экспозиции в сегменте.

Среди лотов, выставленных на продажу по такой стоимости, лишь 14% — полноценные квартиры. Еще 18% — доли в праве собственности. Оставшиеся объекты — комнаты, 68%.

Самое больше количество квартир стоимостью до 5 млн рублей расположено в ЮАО (34 объекта), ВАО (21 объект) и ЮВАО (21 объект). Меньше всего подобных лотов в ЗелАО (1 объект), ЦАО (4 объекта) и ЗАО (7 объектов).

Среди материалов домов с самым бюджетным жильем лидирует панель. В таких зданиях расположены 62% объектов по цене до 5 млн рублей.

По словам директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Михаила Куликова, некоторые владельцы дешевых квартир переоценивают свою собственность. Также сложности могут возникнуть в случае, когда помимо собственников, продающих жилплощадь, есть еще какие-то претенденты на владение недвижимостью, которые могут претендовать на это же жилье через суд.

Фото: afy.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Квадратный метр в новостройках Москвы на треть дешевле "квадрата" на "вторичке"﻿

Аренда столичного жилья в январе подешевела

Названы российские города с самыми дешевыми комнатами в коммуналках

Элитное жилье в Крыму подешевело на 20% за три года