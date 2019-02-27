Самый короткий срок окупаемости квартиры-студии, по оценкам экспертов ГК "Метражи", в Центральном районе. Здесь квартира начнет приносить прибыль через 6 лет. Правда, при условии ежемесячной 70% загрузке.
По данным аналитиков, наиболее долго окупаться будет квартира в Адмиралтейском районе города на Неве. В частности, при условии, что объект будет работать минимум 21 сутки в месяц, он начнет приносить прибыль примерно через 9 лет. При этом средние арендные ставки на лоты в этой локации находятся на уровне около 1,45 тысяч рублей в сутки.
Самый короткий срок окупаемости квартиры-студии в Центральном районе. Здесь квартира начнет приносить прибыль уже через 6 лет. Но стоит учесть, что в данной локации конкуренция между предложениями на рынке аренды самая высокая среди 4-х основных исторических районов.
Собственникам квартир в Петроградском и Василеостровском районах Петербурга стоит ждать окупаемости минимум 8 лет. Впрочем, сдать объект на Петроградке значительно проще, чем в любом другом центральном районе.
По словам генерального директора ГК "Метражи" Евгения Морозова, исторические районы традиционно крайне востребованы не только у туристов, которые ежегодно приезжают в Петербург, но и бизнес-путешественников, которые находятся в городе в деловых поездках.
Фото: interior.ru-best.com
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