Арбат лидирует по стоимости вторичного жилья в Москве﻿

Первенство в категории самого дорогого района Москвы по стоимости вторичного жилья по-прежнему удерживает Арбат, говорится в исследовании компании "МИР КВАРТИР". Средняя цена вторичного "квадрата" по району составляет 488 619 руб./кв.м.

Второе и третье места в рейтинге занимают Хамовники (483 954 руб./кв.м) и Тверской (476 489 руб./кв. ).

За ними идут Якиманка (395 739 руб./кв.м), Замоскворечье (388 922 руб./кв.м), Мещанский (293 721 руб./кв. ), Басманный (288 109 руб./кв.м), Пресненский (286 623 руб./кв.м), Красносельский (279 443 руб./кв.м) и Таганский (273 381 руб./кв.м) районы Москвы.

Как отмечают эксперты, Красносельский район и Таганка опустились на 13 и 15 места.

На Арбате среднюю квартиру можно купить за 49 781 264 рубля. В Хамовниках за 48 678 932 рубля. В районах Тверской и Якиманка за 46 826 510 рублей и 36 614 890 рублей соответственно.

В Топ-10 дешевых районов попали исключительно поселения присоединенных территорий столицы. Наиболее бюджетные вторичные квартиры находятся в Роговском (73 303 руб./кв.м; 4 009 798 рублей за квартиру), Новофедоровском (73 556 руб./кв.м; 3 877 835 рублей) и Краснопахорском (75 842 руб./кв.м; 4 135 797 рублей).

По цене самого дешевого "квадрата" лидирует Зеленоград (115 265 рублей). Далее идут Молжаниновский район (117 721 рубль), поселок Северный (120 482 рубля) и Внуково (121 452 рубля).

Средняя цена "квадрата" в "большой Москве" составила 214 827 руб./кв.м, средняя стоимость предложения — 12 578 439 рублей.

Фото: vedomosti. ru

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