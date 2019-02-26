Институт профессиональных управдомов может появиться в России

Минстрой России разработал законопроект о формировании рынка профессиональных управдомов, пишет "Парламентская газета". Внесение изменений в Жилищный Кодекс необходимы для того, чтобы деятельность председателей многоэтажек не была убыточной.
В настоящее время общее собрание собственников квартир в многоэтажке имеет право принять решение о выплате вознаграждения членам совета дома и председателю.
По мнению парламентариев, данное решение должно содержать порядок и условия выплаты такого вознаграждения. Для большинства председателей советов домов эта деятельность становится убыточной. Дело в том, что размер их вознаграждения крайне низок.
Помимо этого, большая часть суммы расходуется в том числе на отправление почтовой документации, телефонные переговоры и приобретение расходных материалов. Газета уточняет, что вознаграждение управляющих многоэтажками имеет другую правовую природу, чем заработная плата.
Человек не поступает на работу, а его избирает собрание. Как представитель жильцов он осуществляет контроль над предоставлением коммунальных услуг. По убеждению авторов законопроекта, если в ближайшее время не изменить ситуацию, то в будущем в большинстве домов председателей советов просто не останется. А оставшиеся деньги будут вновь выплачиваться "в конвертах".
Фото: kramola.info
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