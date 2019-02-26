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Источник Правда.Ру

Внедрение новой системы переработки отходов обойдётся Подмосковью в 160 млрд рублей

Недвижимость

Общая инфраструктура по обращению с отходами по новому стандарту в Московской области будет стоить 160 млрд рублей, информирует ТАСС.

Внедрение новой системы переработки отходов обойдётся Подмосковью в 160 млрд рублей. 399593.jpeg

По словам министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, это 13 мусоросортировочных комплексов. Из них девять уже приведены к новому стандарту. При этом учтены 12 комплексов по переработке отходов и четыре завода по термической переработке отходов.

Глава Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковья Лилия Белова предложила создать центр оценки квалификации участников в этой отрасли подмосковного хозяйства.

По ее словам, на большинстве объектов отсутствует квалифицированный персонал, понимающий необходимость перехода на новый экологический стандарт.

«Мы предлагаем создать центр оценки квалификации участников в отрасли обращения с отходами, чтобы решить эту проблему", - отметила Белова.

Помимо этого, необходимо ускорить строительство инфраструктуры по переработке отходов. Общественники проверили более 250 контейнерных площадок в 11 муниципальных образованиях, работу региональных операторов. Были проинспектированы полигоны "Торбеево", "Ядрово", "Непейно", "Алексинский карьер".

 

Фото: inkazan.ru

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