Освободившиеся от снесенных зданий территории в Москве, на которых ничего нельзя построить, можно переформатировать под парки и скверы, информирует РБК.
По предложению заместителя руководителя управления архитектурно-художественного облика столицы Москомархитектуры Елены Семенковой, создавать зеленые территории можно внутри старой части города.
На освободившихся территориях в центре столичного мегаполиса планируется обустраивать озелененные площади. Например, на сносе ветхих зданий, где ничего нельзя построить - на искусственном основании. «Мы можем создать территорию, переформатировав ее», - отметила Елена Семенкова.
Характерный пример такого парка - это Зарядье. Для того, чтобы инновационно обустраивать такие зоны необходимо привлекать частных инвесторов, подчеркнула чиновница.
Сообщается, что в 2018 году основные работы по благоустройству столичных общественных пространств развернулись в парках и зонах отдыха, расположенных в отдаленных районах Москвы. К началу 2019 года планировалось завершить 80 подобных проектов.
Фото: strana.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Парк для активного отдыха обустроят на месте Бадаевского пивзавода в Москве
Новостройки Москвы обрастают парками
|Московский зоопарк принял 100 особей
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Татьяна Голикова рассказала, что Владимир Путин дал поручение заново проиндексировать пенсии, прочитав жалобы, поступавшие от пенсионеров в Кремль.
Не признающие территориальной целостности Украины артисты, по его мнению, не могут быть допущены к участию в конкурсе.
Банки Объединенных Арабских Эмиратов простили гражданам долги по кредитам на 100 миллионов долларов.
Нурсултан Назарбаев 21 февраля отправил правительство страны в отставку. Причина - решение своих "эгоистических задач" за счет снижения уровня жизни граждан.