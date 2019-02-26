Парки и скверы появятся на месте снесенных зданий в Москве﻿

Освободившиеся от снесенных зданий территории в Москве, на которых ничего нельзя построить, можно переформатировать под парки и скверы, информирует РБК.

По предложению заместителя руководителя управления архитектурно-художественного облика столицы Москомархитектуры Елены Семенковой, создавать зеленые территории можно внутри старой части города.

На освободившихся территориях в центре столичного мегаполиса планируется обустраивать озелененные площади. Например, на сносе ветхих зданий, где ничего нельзя построить - на искусственном основании. «Мы можем создать территорию, переформатировав ее», - отметила Елена Семенкова.

Характерный пример такого парка - это Зарядье. Для того, чтобы инновационно обустраивать такие зоны необходимо привлекать частных инвесторов, подчеркнула чиновница.

Сообщается, что в 2018 году основные работы по благоустройству столичных общественных пространств развернулись в парках и зонах отдыха, расположенных в отдаленных районах Москвы. К началу 2019 года планировалось завершить 80 подобных проектов.

Фото: strana.ru

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