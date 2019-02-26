Китайская железнодорожно-строительная компания CRCC, которая уже строит три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, построит тоннели для еще двух станций БКЛ, информирует портал Стройкомплекса Москвы.
Соответствующее соглашение подписано с генеральным подрядчиком строительства новых станций "Мосинжпроект" о прокладке тоннелей на восточном участке линии от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская".
По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, компания CRCC привлечена на этом участке для выполнения проходческих работ. Отделкой и монтажом оборудования займутся московские строители.
Сообщается, что при проходке тоннелей будет использоваться 10-метровый щит. Китайская компания CRCC доставит его в Москву во второй половине 2019 года и сразу после его монтажа приступит к строительству тоннелей.
Проходческие работы планируется закончить в начале 2021 года. Протяженность проходки составит три км. На этом участке Большого кольца московского метро будут расположены станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".
Фото: ridus.ru
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