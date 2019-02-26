Для повышения транспортной доступности курильского острова Шикотан планируется построить небольшую взлетно-посадочную полосу, информирует РИА Недвижимость.
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов посетил остров Шикотан. Он встретился с местными жителями, в том числе с учителями и врачами.
Обитатели острова посетовали, что в отличие от двух других южнокурильских островов, Шикотан практически находится в транспортной изоляции.
Планируется сначала найти кусочек земли на Шикотане, где можно построить хоть и короткую взлетно-посадочную полосу - метров 800. "Потом найдем самолет, который может с такой короткой полосы взлетать (метров 600 пробега, не больше). Тогда мы уже начнем серьезно думать о строительстве такой полосы и закупке таких самолетов", - отметил Сергей Иванов.
Тогда жители Шикотана будут в равных условиях с жителями Итурупа и Кунашира, подчеркнул спецпредставитель президента России.
На встрече было отмечено, что в рамках ФЦП по развитию Курильских островов уже реализовано много проектов. Построен новый аэропорт, причалы, дороги стали асфальтировать. Однако на Шикотане асфальтированных дорог пока нет.
Фото: wikimapia.org
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