Жителям курильского острова Шикотан построят взлетно-посадочную полосу

Для повышения транспортной доступности курильского острова Шикотан планируется построить небольшую взлетно-посадочную полосу, информирует РИА Недвижимость.

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов посетил остров Шикотан. Он встретился с местными жителями, в том числе с учителями и врачами.

Обитатели острова посетовали, что в отличие от двух других южнокурильских островов, Шикотан практически находится в транспортной изоляции.

Планируется сначала найти кусочек земли на Шикотане, где можно построить хоть и короткую взлетно-посадочную полосу - метров 800. "Потом найдем самолет, который может с такой короткой полосы взлетать (метров 600 пробега, не больше). Тогда мы уже начнем серьезно думать о строительстве такой полосы и закупке таких самолетов", - отметил Сергей Иванов.

Тогда жители Шикотана будут в равных условиях с жителями Итурупа и Кунашира, подчеркнул спецпредставитель президента России.

На встрече было отмечено, что в рамках ФЦП по развитию Курильских островов уже реализовано много проектов. Построен новый аэропорт, причалы, дороги стали асфальтировать. Однако на Шикотане асфальтированных дорог пока нет.

Фото: wikimapia.org

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Жители Южных Курил выступили против передачи островов Японии

Туристам предлагают арендовать виллу вместе с островом на Сейшелах