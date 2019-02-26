Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту лишения жилья спецназовца-инвалида в Санкт-Петербурге. Об этом информирует РИА Недвижимость.
Сообщается, что уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов следит за ситуацией и готов содействовать в решении этого вопроса.
Ранее СМИ написали об офицере петербургского спецназа "Тайфун", который фактически остался без крыши над головой из-за бывшей жены, которая якобы обманом выписала его из квартиры. Спецназовец узнал об этом, когда оформлял страховку в связи с инвалидностью.
Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, лишившийся жилья спецназовец сейчас проживает на базе "Тайфуна".
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил петербургским следователям изучить ситуацию и дать правовую оценку всем обстоятельствам.
Фото: eadaily.com
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