Большинство покупателей жилья готовы отложить сделку при ипотеке дороже 11% — эксперты

Уровень ипотечной ставки заставляет задуматься потенциальных заемщиков, планирующих приобретение квартиры в новостройке, о переносе срока покупки, говорится в исследовании компании "Бон Тон". 64% опрошенных готовы взять "тайм аут" при ипотеке, близкой к уровню 11%.

Как отмечают эксперты, вопрос стоимости заемных средств актуален в связи с повышением стоимости кредитования. Он наблюдался во второй половине 2018 года и начале 2019 года.

Изменения ставки оказали свое влияние на спрос, так как основной объем сделок с новостройками совершается при помощи кредитов. Если снижение процентов стимулирует покупательскую активность, то их существенное увеличение, напротив, отсекает часть спроса среди потенциальных заемщиков.

В настоящее время на рынке ипотечного кредитования еще можно воспользоваться ипотекой под 10-10,5%. Эти ставки соответствуют интересам значительной части заемщиков. Около 64% ипотечных покупателей хотели бы оформить кредит не дороже 10-11%. Более высокая ставка может стать причиной для того, чтобы отложить сделку на неопределенное время.

Примерно 27% приходится на тех, кто готов поднять планку в разумных пределах и рассмотреть ипотеку со ставками не больше 12-13%. Ведь в случае развития благоприятной ситуации и снижения стоимости кредитов они могут воспользоваться программой рефинансирования.

Остальные 9% готовы отложить приобретение жилья при ставке от 14%, традиционно считающейся критичной для ипотечных клиентов.

Фото: asks.ru

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