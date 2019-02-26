Уровень ипотечной ставки заставляет задуматься потенциальных заемщиков, планирующих приобретение квартиры в новостройке, о переносе срока покупки, говорится в исследовании компании "Бон Тон". 64% опрошенных готовы взять "тайм аут" при ипотеке, близкой к уровню 11%.
Как отмечают эксперты, вопрос стоимости заемных средств актуален в связи с повышением стоимости кредитования. Он наблюдался во второй половине 2018 года и начале 2019 года.
Изменения ставки оказали свое влияние на спрос, так как основной объем сделок с новостройками совершается при помощи кредитов. Если снижение процентов стимулирует покупательскую активность, то их существенное увеличение, напротив, отсекает часть спроса среди потенциальных заемщиков.
В настоящее время на рынке ипотечного кредитования еще можно воспользоваться ипотекой под 10-10,5%. Эти ставки соответствуют интересам значительной части заемщиков. Около 64% ипотечных покупателей хотели бы оформить кредит не дороже 10-11%. Более высокая ставка может стать причиной для того, чтобы отложить сделку на неопределенное время.
Примерно 27% приходится на тех, кто готов поднять планку в разумных пределах и рассмотреть ипотеку со ставками не больше 12-13%. Ведь в случае развития благоприятной ситуации и снижения стоимости кредитов они могут воспользоваться программой рефинансирования.
Остальные 9% готовы отложить приобретение жилья при ставке от 14%, традиционно считающейся критичной для ипотечных клиентов.
Фото: asks.ru
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