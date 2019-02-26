Власти Москвы сдали в аренду 16 торговых павильонов на станциях МЦК﻿

На станциях МЦК до конца года откроют еще 16 торговых павильонов, информирует портал столичного правительства. В настоящее время на Московском центральном кольце уже работают 29 торговых павильонов.

Сообщается, что в новых точках можно купить цветы, продукты, прессу, а также просто перекусить. Подобные торговые павильоны появились в вестибюлях станций "Стрешнево", "Панфиловская", "Деловой центр", "Верхние Котлы", "Измайлово" и "Новохохловская".

Пассажиропоток на этих станциях составляет более 10 тысяч пассажиров в день. Общая площадь торговых точек составляет порядка 820 кв метров.

Точки продаж расположены в свободном доступе. Но при этом они не мешают пассажирам, которые спешат на поезд или пересаживаются на другие виды транспорта.

По установленным в Москве правилам, торговые помещения на МЦК сдают в аренду на пять-восемь лет по итогам аукционов. В мэрии отметили, что арендаторы новых объектов торговли уже определены.

Фото: m24.ru

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