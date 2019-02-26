Квартиры в новостройках подорожали во всех регионах России﻿

Готовясь к постепенному переходу на проектное финансирование, девелоперы стали повсеместно повышать цены на жилье, пишет "Коммерсант". За год первичная недвижимость в стране подорожала на 6%.
В 13 городах-миллионниках цены выросли сразу в половине строящихся проектов. В 2019 году на стоимость жилой недвижимости будет влиять ускорившаяся инфляция, а также рост НДС и риски очередной девальвации рубля в случае введения новых санкций.
Как отмечает издание, по итогам февраля 2019 года средняя стоимость первичной недвижимости в российских городах-миллионниках выросла на 6%, до 65,5 тыс. руб. год к году.
В 13 из 15 городов-миллионников девелоперы подняли цены в половине строящихся проектов более чем на 3%. Исключением стали Челябинск и Воронеж, где подорожало 36% и 21% комплексов соответственно.
Наиболее существенный рост цен был на новостройки Казани. Средняя стоимость первичного жилья там увеличилась на 19%, до 80,2 тыс. руб. за " квадрат".
Жилье в новостройках Новосибирска за год подорожало на 16%, до 64,2 тыс. руб., Красноярска — на 10%, до 57,2 тыс. руб. за "квадрат"
В Москве, согласно расчетам аналитиков, средняя стоимость новостроек за год увеличилась на 7%, до 175,3 тыс. руб. за кв.м.
В Санкт-Петербурге первичная недвижимость подорожала на 8%, до 108,4 тыс. руб. за кв.м.
Фото: bfm. ru
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