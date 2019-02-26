Россиян начали лишать квартир за ремонты с самовольной перепланировкой

Московские суды начали рассматривать иски об изъятии у граждан квартир, в которых проведена незаконная перепланировка. По информации "Российской газеты", такие требования подает Мосжилинспекция.

До изъятия дело доходит лишь в крайних случаях, когда владелец недвижимости отказывается самостоятельно устранять нарушения, которые грозят безопасности его соседей. Так случилось с хозяином трехкомнатной квартиры на первом этаже "сталинского" дома на улице Менжинского. Он устроил в квартире мини-отель и офис, для чего прорубил их нее отдельный вход на улицу, а также оборудовал три дополнительных санузла.

Фигурант другого обращения инспекции в суд также сделал в своей квартире отдельный вход, чтобы открыть там цветочный магазин. А третий правонарушитель разделил помещение на два этажа — теперь там работает парикмахерская.

Поскольку эти граждане отказываются привести свою недвижимость в нормативное состояние, жилинспекция хочет выставить их на торги с условием, чтобы новый собственник провел там восстановительный ремонт.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Министерстве юстиции готовят законопроект, позволяющий изымать единственное жилье у злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

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