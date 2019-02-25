Отец Жанны Фриске перед операцией на сердце переписал недвижимость на внука

На днях отец покойной Жанны Фриске был экстренно прооперирован. Смерть дочери, звезды российской эстрады, в 2015 году, многочисленные скандалы с Русфондом, а также семейные разбирательства с Дмитрием Шепелевым из-за внука Платона подкосили здоровье мужчины, информирует портал dayonline.ru.

Сообщается, что Владимир Фриске уже давно испытывал проблемы с сердцем. Пожилому мужчине пришлось лечь на операцию из-за замены шунта. Он был установлен еще 10 лет назад.

Недавнее обследование показало, что Владимиру Фриске необходим постельный режим и абсолютный покой.

Стало известно, что операцию Владимир Фриске перенес нормально. Это было не первое его шунтирование. По словам больного, наружный шов почти зажил, внутренний будет зарастать порядка трех месяцев.

Как сообщалось ранее, Владимир Фриске неоднократно попадал в больницу с нервным срывом, а также жалобами на боли в области сердца. В будущем Владимиру Борисовичу необходима длительная реабилитация.

Как отмечает интернет-портал dayonline.ru, Владимир Фриске переписал завещание на внука Платона. Мальчику достанется и квартира, и загородный дом.

Фото: rus.tvnet.lv

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