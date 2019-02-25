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Источник Правда.Ру

Рейтинг станций метро Петербурга по стоимости квартир возглавил "Крестовский остров"﻿

Недвижимость

В районе метро "Крестовский остров" в Петербурге находится самая дорогая недвижимость по сравнению с территориями рядом с другими станциями питерской подземки. Здесь в основном расположены новостройки и "свежая вторичка" высоких ценовых категорий, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на данные портала "МИР КВАРТИР".

Рейтинг станций метро Петербурга по стоимости квартир возглавил "Крестовский остров"﻿. 399534.jpeg

"Квадрат" на Крестовском практически дотянулся до отметки 295 тыс. рублей. Средний чек жилого объекта приблизился к 26,4 млн рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает пересадочный узел "Гостиный двор" — "Невский проспект" с ценой 278 тыс. руб./кв.м и 17,5 млн рублей за предложение.

На почетном третьем месте по дороговизне оказались окрестности станции метро "Чернышевская". Там квартиры в среднем торгуются за 237 тыс. руб./кв.м и 17,2 млн рублей за лот.

Четвертое место занимает станция "Адмиралтейская". За квадратный метр здесь в среднем просят 208 тыс. рублей. За квартиру целиком — 16 млн рублей.

И, наконец, пятая строка отдана связке станций "Владимирская" — "Достоевская" с результатами 207 тыс. руб./кв.м и 14,9 млн рублей за лот.

Дешевле всего обойдется среднестатистическая квартира в районе метро "Обухово". Здесь цена за метр меньше 85 тыс. рублей. А квартира стоит чуть более 5 млн рублей.

Фото: dp.ru

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