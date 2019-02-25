Рейтинг станций метро Петербурга по стоимости квартир возглавил "Крестовский остров"﻿

В районе метро "Крестовский остров" в Петербурге находится самая дорогая недвижимость по сравнению с территориями рядом с другими станциями питерской подземки. Здесь в основном расположены новостройки и "свежая вторичка" высоких ценовых категорий, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на данные портала "МИР КВАРТИР".

"Квадрат" на Крестовском практически дотянулся до отметки 295 тыс. рублей. Средний чек жилого объекта приблизился к 26,4 млн рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает пересадочный узел "Гостиный двор" — "Невский проспект" с ценой 278 тыс. руб./кв.м и 17,5 млн рублей за предложение.

На почетном третьем месте по дороговизне оказались окрестности станции метро "Чернышевская". Там квартиры в среднем торгуются за 237 тыс. руб./кв.м и 17,2 млн рублей за лот.

Четвертое место занимает станция "Адмиралтейская". За квадратный метр здесь в среднем просят 208 тыс. рублей. За квартиру целиком — 16 млн рублей.

И, наконец, пятая строка отдана связке станций "Владимирская" — "Достоевская" с результатами 207 тыс. руб./кв.м и 14,9 млн рублей за лот.

Дешевле всего обойдется среднестатистическая квартира в районе метро "Обухово". Здесь цена за метр меньше 85 тыс. рублей. А квартира стоит чуть более 5 млн рублей.

Фото: dp.ru

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