Условия льготного жилищного кредитования в России будут в значительной мере улучшены, пишет "Российская газета". Соответствующее поручение в своем Послании Федеральному Собранию озвучил президент Владимир Путин.
Для того, чтобы свои жилищные условия смогли улучшить как можно больше семей, необходимо также разрешить покупать в кредит по льготной ставке жилье не только на первичном рынке, но и на "вторичке".
По правилам Федеральной программы субсидирования ипотеки, запущенной в начале 2018 года, семьи, в которых родился второй ребенок, могут получить заем под 6 процентов.
Все, что выше, в течение трех лет субсидируется государством. В случае, если в семье появляется третий ребенок, сниженная ставка действует 5 лет. Глава государства в своем Послании предложил продлить ее на весь срок действия ипотеки. На эти цели в течение трех лет дополнительно потребуется почти 60 миллиардов рублей. Программой планируется охватить 600 тысяч семей.
Глава государства предложил в качестве дополнительной меры поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, предусмотреть возможность напрямую из федерального бюджета гасить часть кредита — 450 тысяч рублей. Вместе с материнским капиталом сумма льготных дотаций составит более 900 тысяч рублей.
Фото: admnews.ru
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