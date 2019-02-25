Минсрой отказался от сноса ветхого жилья

В ближайшее время в законодательстве появится понятие ветхого жилья, пишет "Российская газета". Такие дома будут ремонтировать. Сносу подлежат только аварийные.

По словам замглавы Минстроя Максима Егорова, одним из новых инструментов улучшения жилищных условий в аварийных зданиях станет ипотека с льготной ставкой.

По решению властей, ветхое жилье выделят в отдельную подпрограмму капитального ремонта. Аварийное жилье — это опасное для жизни людей. Ветхое — жилье, у которого конструкции здания имеют технологические нарушения, но жить в нем неопасно, отметил чиновник.

Сообщается также, что если владельцы квартиры в ветхом доме захотят сменить жилье, им придется решать эту задачу самостоятельно. В конечном счете это увеличит число потенциальных ипотечных заемщиков.

Ведомство в настоящее время разрабатывает новые механизмы расселения из аварийных зданий. В 2020 году они войдут в программы расселения. Одним из новых инструментов улучшения условий для жителей аварийных домов станет ипотека с льготной ставкой, пишет газета.

Фото: kazned. ru

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