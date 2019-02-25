Минимальная аренда таунхаусов в Подмосковье снизилась до 30 тыс. руб. в месяц

Предложение таунхаусов в аренду не превышает 7,3% от всего предложения арендной загородной недвижимости в Подмосковье, сообщает компания "МИЭЛЬ". Варианты представлены во всех сегментах — от 30 тысяч рублей в месяц до 1 миллиона.
Стоимость аренды самого дешевого таунхауса в Подмосковье составляет 30 тыс. руб. Рекордно бюджетный вариант расположен в 20 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Такой таунхаус площадью 100 кв.м сдается на длительный срок. Причем жилье сдается без мебели.
Второе место в рейтинге занимает таунхаус за 60 тыс. руб. в месяц. Дом площадью 133 кв.м расположен в 15 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Здесь выполнен евроремонт. Есть встроенная кухня со всей бытовой техникой и мебель.
На почетном третьем месте стоит таунхаус площадью 130 кв. метров за 95 тыс. руб. в месяц. Он расположен в 22 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. В доме новая мебель и необходимая бытовая техника.
Как писала ранее "Правда.Ру", Подмосковье может остаться без таунхаусов. Эксперты считают, что изменения в долевом законодательстве делают строительство блокированных домов невыгодным для девелоперов.
Фото: cian. ru
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