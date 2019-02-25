При продаже жилья в собственности более 3 лет платить НДФЛ больше не придется

Президент России Владимир Путин поручил сократить с 5 до 3 лет срок владения единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ при его продаже, информирует РИА Новости.

Согласно документу, подготовленному по итогам форума общероссийской общественной организации "Деловая Россия", кабинет министров до конца февраля должен подготовить поправки в законодательство по сокращению с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи подобного объекта, освобождается от налогообложения.

В поручении главы государства уточняется, что доходы от продажи жилья будут освобождаться от обложения налогом, если оно находилась в собственности владельца не менее трех лет. При этом жилье должно быть у собственника единственным.

Как писала ранее "Правда.Ру", с 2016 года в стране действует норма, по которой НДФЛ с доходов от продажи жилой недвижимости не платится, если она находилась в собственности владельца более пяти лет.

Фото: rg.ru

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