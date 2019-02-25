Жилой квартал «Достояние» введен в эксплуатацию

Компания "Галс-Девелопмент" получила разрешение на ввод в эксплуатацию башен "Культура" и "Искусство" (ул. Ярцевская д.34-1) в составе жилого квартала бизнес-класса "Достояние". Разрешение выдано Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы. Ранее "Галс-Девелопмент" ввела в эксплуатацию башню "Наука" (ул. Ярцевская, д.31). На сегодняшний день строительство жилого комплекса "Достояние" полностью завершено.

Площадь корпусов "Культура" и "Искусство" составляет 44 тыс. кв. метров. Фасадные решения выполнены с использованием натурального камня, керамогранита и металла в сочетании с элементами декоративно-художественного оформления и архитектурного освещения. В двух башнях представлено 284 квартиры площадью от 45 до 236 кв. метров. Подземный паркинг на 324 машиномест и 239 помещений для хранения велотехники оборудован зарядками для электрического транспорта Schneider Electric мощностью 7,4кВт. В проекте пилотно внедряется система бесключевого доступа во входные группы и паркинг SmartAirKey.

"В жилом квартале "Достояние" воплощен многолетний опыт компании "Галс-Девелопмент" по реализации качественных и востребованных объектов бизнес-класса. Проект, которым мы по праву гордимся, сочетает в себе богатство московских архитектурных традиций и бескомпромиссный подход к качеству — функциональные планировки, современные системы жизнеобеспечения здания, энергоэффективные технологии и материалы. Одновременно со строительством мы завершаем и реализацию комплекса — во всех трех корпусах продано более 95% квартир", — комментирует Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".

Жилой квартал "Достояние" возведен в рамках реализации программы комплексной реконструкции кварталов района Кунцево. Строительство объекта началось во II квартале 2016 года. Общая площадь составляет 66 тыс. кв. м. Архитектурный проект ЖК "Достояние" разработан мастерской "ГРАН" под руководством архитектора Павла Андреева. Фасадные решения выполнены по канонам стиля "ампир", объединяющего в себе элементы позднего классицизма и ар-деко. Всего в проекте представлено 417 квартир, на верхних этажах расположено 6 панорамных пентхаусов с собственной террасой и дымоходами для установки дровяного камина. Подземный паркинг рассчитан 488 машиномест. Входные группы жилых корпусов созданы в традициях советского монументального искусства середины XX века и украшены художественными панно ручной работы, выполненными из смальтовой мозаики с изображением ярких культурных символов и великих деятелей прошлого века. В пространстве между башнями "Культура" и "Искусство" разбит сад, украшенный "зеленым лабиринтом" в форме звезды.

Жилой квартал "Достояние" является трехкратным обладателем премии Urban Awards в номинациях "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса", "Премьера года" и "Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса". Проект признан победителем в номинации "Архитектурное решение №1" международной премии "Рекорды рынка недвижимости". Официальный сайт проекта www. dostoyanie-hals.ru

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