Число арендаторов элитного жилья из стран Азии в Москве резко выросло

Количество иностранных нанимателей жилой недвижимости в старых границах Москвы выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".
Среди иностранных арендаторов представители стран Азии реализуют 59% спроса. Наиболее активны клиенты из Китая, Тайваня, Японии и Индии. Граждане Европы проводят в настоящее время 27% сделок найма. В основном это граждане Германии, Австрии, Финляндии, Италии, государств Балканского полуострова. На долю арендаторов из США приходится только 14%.
Что касается ценовых категорий столичного жилья, востребованного у иностранных граждан, то 35% лотов относится к сегменту "комфорт", 58% — это объекты бизнес-класса и 7% — уровней "люкс и "премиум".
Диапазон стоимости найма квартиры для специалистов и управленцев среднего звена составляет 45-65 тыс. рублей в месяц. Для руководителей более высокого порядка — 70-150 тыс. рублей. Аренда жилья категории "люкс", как правило, не превышает 300 тыс. рублей в месяц.
Фото: aif. ru
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