Линию метро от "Крымской" до Троицка возведут к 2023 году﻿

Новую радиальную линию от станции Московского центрального кольца "Крымская" до Троицка планируют построить к 2023 году, сообщает портал столичной мэрии.

По словам заммэра Марата Хуснуллина, определить подрядчика и начать возводить новую ветку планируется уже в марте. Длина ветки составит 30 км. Это самая длинная из радиальных линий, которые сейчас строятся в столичном мегаполисе. Будущая ветка метро разгрузит Сокольническую линию и крупные дороги на юге и юго-западе Москвы.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", программа развития метро в Москве предполагает строительство 160 км новых линий и 78 станций. Она рассчитана до 2020 года. К этому времени 93% жителей города получат метро в шаговой доступности.

По прогнозам властей, пассажиропоток в московском метро вырастет с нынешних 2,5 млрд человек в год до 3,5 млрд человек в год к 2035 году. Протяженность подземки к этому времени должна составить 650-700 километров. В период с 2020 по 2035 год предстоит построить еще свыше 200 километров метро.

Фото: rcmm.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Жилье рядом с метро "Кропоткинская" лидирует по ставкам элитной аренды﻿