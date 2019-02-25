Космический кластер построят на территории Центра им. Хруничева в Москве

"Роскосмос" построит в Москве Национальный космический центр, пишут "Ведомости". Строительство начнется уже в этом году, площадь центра составит 250 000 кв.м, построен он будет в 2022 году.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, здание разместится на территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме.

Сообщается, что архитекторы предлагают сделать его в виде одной высотки, напоминающей ракету или ракету сверхтяжелого класса. Финальный вариант будет выбран на конкурсе.

Для транспортной доступности центра город построит еще четыре моста. Один из них — пешеходный.

В новом космическом центре разместятся головной офис госкорпорации, ситуационный центр. А также сотрудники Центра им. Хруничева и 17 других предприятий "Роскосмоса", работающих в Москве. Всего 20 000 человек.

В настоящее время на столичной площадке Хруничева работают 8000 человек. После переезда 17 предприятий освободится около 30 га земель в разных частях столичного мегаполиса. Это десятки миллиардов рублей. Они пойдут на развитие Национального космического центра.

Помимо этого, на территории Центра им. Хруничева будет построен новый ракетный завод площадью 50 га. Здесь будут разрабатывать новую ракетную технику, а также выпускать ракету-носитель "Союз-5", третью ступень будущей ракеты "Ангара-5В" и третью ступень будущей сверхтяжелой ракеты. Еще продолжится выпуск ракеты "Протон". В настоящий момент — это основная продукция Центра им. Хруничева, подчеркнул Рогозин.

Напомним, что Центр им. Хруничева занимает в Москве территорию площадью более 100 га в районе Новозаводской улицы (Западный округ) неподалеку от станций метро "Фили" и "Багратионовская".

Фото: khrunichev.ru

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