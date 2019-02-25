Интерес населения к услугам предприятий общественного питания в Северной столице снижается, говорится в аналитическом исследовании компании АН LAPINA. При этом сейчас рынок перенасыщен заведениями различного уровня и формата.
По данным экспертов АН LAPINA, 2018 год стал для сферы общепита достаточно благоприятным. Однако, основным драйвером роста стал не новый тренд, а разовое событие. А именно, Чемпионат мира по футболу.
В прошлом году в Санкт-Петербурге открылось около 400 заведений. В то же время закрылось порядка 300. Аналитики уверены, что в 2019-ом тренд будет иной.
По словам генерального директора АН LAPINA Екатерины Лапиной, в 2018 году в городе не открылось ни одного премиального ресторана или клуба. При этом, наибольшее число новых точек появилось в сегменте низкобюджетных заведений. В частности, с 2017 года активно появляются бюджетные "бургерные" и "лавашные".
"Дорогие же заведения, например, Бургерная Аркадия Новикова не смогла понравиться горожанам и помещение, которое они снимали на Невском, вновь экспонируется", — подчеркнула Екатерина Лапина.
Проблемы испытывают не только премиальные рестораны. Подобная ситуация складывается и в сегменте кофеен. Так, сеть "Кофе Хауз" закрыла большинство своих точек. Однако, не лучше ситуация и у конкурентов.
По прогнозам аналитиков, в наступившем году в Петербурге начнут закрываться многие кофейни. Многие предприниматели, которые начинали развивать свои заведения в период с 2000 по 2008 год — сейчас не в состоянии выдержать 10 лет кризиса.
Помимо этого, значительную роль играют и новые правила размещения предприятий общепита. Возможно, многие кофейни переформатируются, отмечают эксперты.
Фото: dp.ru
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