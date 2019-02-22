Проблемные места в Севастополе показали на интерактивной карте﻿﻿

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общественности интерактивную карту проблемных мест Севастополя в ходе рабочей поездки в этот город, информирует РИА Новости.
Сообщается, что карта формировалась активистами регионального отделения в течение февраля и к настоящему времени в ней указаны свыше 200 проблемных точек города.
"Сегодня мы презентовали так называемую "интерактивную карту" проблем Севастополя. По словам Андрея Турчака, это очень качественный, современный и удобный в использовании продукт. Это платформа, на которой любой житель Севастополя может обозначить ту или иную проблему.
"Это по-настоящему народная карта. На ней будут отображены те вещи, которые волнуют каждого конкретного жителя города-героя Севастополя. Будь то неубранная помойка, стихийная свалка или неработающая ливневка", — подчеркнул Андрей Турчак.
По его мнению, эта карта призвана стать своего рода лакмусовой бумажкой, отображающей реальное состояние дел в городе. Жители Севастополя смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны и в режиме реального времени смогут сообщать, о городских проблемах, прикладывая фото.
Фото: restsevastopol.ru
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