Российский хоккеист Илья Ковальчук выставил на продажу свой особняк в Нью-Джерси﻿

Звезда российского хоккея Илья Ковальчук выставил на продажу большой особняк в Нью-Джерси и хочет выручить за него 18 млн долларов, пишет "Спорт Экспресс".
Как отмечает издание, в 2010 году Ковальчук вместе со своей женой — бывшей солисткой группы "Мираж" Николь Андразайтис — за 4,5 млн долларов приобрел в Джерси участок земли площадью 2 акра. Затем он построил на нем шикарный коттедж.
Общая площадь дома превышает две тысячи квадратных метров. В особняке размещается восемь спальных комнат. А также 11 ванных комнат и столовая банкетного размера. В доме есть бар, небольшой бассейн, массажный кабинет. Помимо этого имеется тренажерный зал и сауна.
Известно, что в 2010 году Ковальчук заключил с клубом НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" 15-летнюю сделку. Ее сумма составила 100 миллионов долларов. Хоккеист вместе с супругой планировали остаться в этом районе надолго. Тем не менее, три года спустя Илья неожиданно вернулся играть обратно в Россию.
Сообщается также, что прошлым летом известный российский хоккеист вновь переехал за океан. Он заключил 3-летний контракт с командой "Лос-Анжелес Кингз". Годовой оклад спортсмена составляет 6,25 млн долларов.
Фото: runews24.ru
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