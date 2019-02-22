Футбольные арены ЧМ-2018 передадут в управление клубам﻿

Управление стадионами, построенными к ЧМ- 2018, стоит передать профессиональным футбольным клубам, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление президента РФС Александра Дюкова.

По словам нового президента Российского футбольного союза, наиболее правильным решением станет передача управления стадионами профессиональным футбольным клубам.

"Понимаем, что там можно проводить концерты и другие мероприятия. Но без футбола обеспечить полноценную загрузку стадиона будет очень сложно. Практически невозможно", — подчеркнул А. Дюков.

Уже есть определенные наработки арен в Нижнем Новгороде, "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Поэтому, перенимая этот опыт, клубы смогут быстро выйти на самоокупаемость и через какое то время начать зарабатывать неплохие деньги от эксплуатации этих арен, отметил президент РФС.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах Российской Федерации.

Фото: championat.com

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