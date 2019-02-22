Исторической застройке российских городов обеспечат госохрану

Президент РФ Владимир Путин поручил правительствам Московской, Калужской и Томской областей обеспечить сохранность ряда культурных объектов, сообщает "Интерфакс".
В соответствии с поручениями главы государства, эти мероприятия должны быть выполнены регионами до 31 мая 2019 года.
Правительству Подмосковья поручается обеспечить сохранение исторического центра в подмосковном Королеве. В частности, включить здания, связанные с деятельностью и жизнью конструкторов, которые создавали первую российскую космическую технику, в единый госреестр объектов культурного наследия народов России.
Властям Калужской области указано обеспечить сохранение исторической застройки города Боровска. А также принять меры для его включения в перечень исторических поселений федерального значения.
Администрации Томской области поручено обеспечить государственную охрану памятников истории и культуры Томска как исторического поселения федерального значения.
Как писала ранее "Правда.Ру", многим российским городам грозит снос исторического центра. В том числе под угрозой находятся Сергиев Посад, Серпухов, Звенигород, Кимр и Тамбов.
Фото: tversvod.ru
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