Жилье рядом с метро "Кропоткинская" лидирует по ставкам элитной аренды﻿

Самая дорогая съемная квартира в столичном мегаполисе стоит 800 тысяч рублей. За такую цену в феврале текущего года можно снять четырехкомнатную квартиру с видом на Зачатьевский монастырь, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.
Как отмечают аналитики, особенность февральского рейтинга в том, что почти все дорогие квартиры оказались рядом со станцией метро "Кропоткинская". При этом максимальная ставка февральской аренды превысила январский показатель на 150 тысяч рублей.
На первом месте в рейтинге стоит квартира из четырех комнат площадью 173 кв.м в Хамовниках. Жилье сдается за 800 тысяч рублей в месяц. Квартира с панорамным остеклением расположена в 1-м Зачатьевском переулке рядом с метро "Кропоткинская".
Вторую строчку рейтинга занимает квартира площадью 215 "квадратов" за 650 тысяч рублей. Пятикомнатная квартира на Остоженке была лидером январского рейтинга. В ней три спальни, гостиная-студия, две гардеробные, кабинет, четыре санузла. Отмечается, что мебель и бытовая техника в квартире представлена исключительно от ведущих мировых брендов. Причем аренда машино-места в подземном паркинге включена в стоимость.
Почетное третье место досталось четырехкомнатной квартире площадью 161 кв.м в в Хилковом переулке. Цена вопроса — 500 тысяч рублей в месяц.
Фото: realty.rbk.ru
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