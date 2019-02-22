Уличных торговцев в Москве пересаживают на тележки﻿

Право торговать чаем и выпечкой с тележек на центральных площадях, бульварах и улицах Москвы разыграют на электронных аукционах, информирует "Интерфакс-Недвижимость". На предстоящих сессиях планируется реализовать 28 лотов.

Сообщается, что в холодное время года с тележек можно торговать выпечкой и горячими напитками. В весенне-летний период — мороженым.

По результатам аукционов торговые тележки появятся на улицах Новый Арбат, Сретенка, Никольская, Волхонка, Советской Армии, Большая Лубянка, Сущевский вал. А также на Краснопресненской набережной, Чистопрудном бульваре и Никитских воротах.

В частности, на Сущевском валу стартовая цена передвижного торгового места определена в 9,7 тысяч рублей за лот. Договоры по размещению мобильных торговых точек заключаются сроком на 5 лет.

Отмечается, что Москва реализует право торговли с тележек начиная с 2016 года. Всего за этот период состоялось более 200 электронных аукционов. Возможность торговать на центральных пешеходных улицах столичного мегаполиса с каждым годом привлекает все большее количество предпринимателей.

Фото: archsovet.msk.ru

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