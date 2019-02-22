Власти Петербурга начали продавать помещения в центре города под хостелы﻿

В ближайший месяц на торгах Фонда имущества Санкт-Петербурга будет представлено пять помещений, сообщает Агентство Бизнес Новостей. Победитель торгов может взять объект в аренду под открытие хостела.

Объекты недвижимости представлены с разной локацией — от пр. Ветеранов, до Васильевского острова.

Отмечается, что предлагаемые помещения принадлежат городу. Они предназначены непосредственно для размещения хостелов. А чтобы у победителей не возникало соблазна изменить заявленный профиль, к торгам приложена документация с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

В этом документе прописано, что если будет зафиксирован факт нецелевого использования, то арендатору грозит штраф в размере 30% от квартальной арендной платы.

Стартовая цена лотов колеблется от 533 тыс. рублей за помещение в пер. Макаренко до 1,382 млн рублей за помещение на Новоизмайловском пр.

Сообщается, что первые аукционы состоятся уже 27 февраля текущего года.

В настоящее время Комитет по развитию туризма подготовил в общей сложности 41 городское помещение под размещение хостелов в городе на Неве.

Фото: tonkosty.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Закон о хостелах может нанести серьезный ущерб бюджету﻿

Хостелы разрешат открывать только в нежилых помещениях﻿

Хостелы и мини-гостиницы запретят открывать в жилых домах

Переделываем обычную квартиру в хостел