Обозначен оптимальный возраст для получения ипотечного кредита﻿

Больше всего шансов получить ипотечный кредит на жилье есть у россиян в возрасте от 26 до 30 лет, информирует РБК со ссылкой на данные аналитиков "Тинькофф ипотеки".
Как отмечают эксперты, почти 67% поданных заявлений на получение ипотечных кредитов от россиян в этом возрасте получают одобрение кредитных организаций. Причем на мужчин приходится 65% одобренных заявок, на женщин 61%.
Больше всего шансов получить ипотечный кредит, по мнению аналитиков, есть у наемных работников. Меньше — у индивидуальных предпринимателей и владельцев фирм.
Как писала ранее "Правда.Ру", средний чек ипотечной квартиры в столичном мегаполисе составил к концу прошлого года 9,05 млн руб. Причем средний размер кредита на жилье достигает 5,4 млн рублей.
Эксперты отмечают, что доля ипотечных сделок на рынке Московского региона за год увеличилась на 6% и составила 56% от общего числа покупок жилья.
При этом средний срок ипотечного кредита составил 16,4 года, что на 5% больше, чем годом раньше.
Фото: kvadmetry.ru
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