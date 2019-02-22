Метраж средней ипотечной квартиры в московском регионе составил 51,5 кв.м﻿

В 2018 году ипотечные покупатели отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, сообщает ТАСС. Средняя площадь лота, взятого в кредит в Московском регионе в минувшем году, составляет 51,5 кв.м. За год показатель вырос на 2%.

Как отмечают эксперты, средний чек квартиры, купленной в ипотеку в Москве и Московской области, вырос за год на 10%.

При этом наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры. Средняя стоимость ипотечного жилья выросла с 5,75 до 6,35 млн рублей.

Общая доля ипотечных сделок на рынке Московского региона увеличилась. За весь прошедший год рост составил шесть процентных пунктов. Теперь доля ипотечных сделок составляет 56% от общего числа покупок ипотечного жилья.

Средний срок ипотечного кредита составил 16,4 года. Это на 5% больше, чем годом ранее.

В Северной столице также зафиксирован рост числа ипотечных сделок. Он составил три процентных пункта — до 53% от общего числа сделок. Средняя площадь жилья, взятого в кредит в Санкт-Петербурге, составила 42,2 кв.м.

Фото: bankirussia. ru

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