Долю в квартире меньше 10 кв.м запретят продавать в Москве

В России предлагают ограничить площадь долей в квартире, которые можно будет продавать или переоформлять, сообщает RT. Законодательную новеллу подготовили депутаты Государственной думы.
По мнению парламентариев, доля в квартире может быть сформирована или разделена только в том случае, если она будет не меньше учётной нормы площади квартиры.
При этом в каждом регионе этот показатель будет разный. В частности, в столичном мегаполисе он равен 10 кв.м.
Как заявил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин, таким образом планируется защитить собственников от квартирных рейдеров, которым достаточно приобрести даже небольшую долю в общей собственности, чтобы потом различными, в том числе и криминальным путями склонить первоначальных собственников жилья к совершению заведомо не выгодной для них сделки.
Отмечается, что это правило не будет действовать, если доля передаётся членам семьи. А также при приватизации и наследовании жилой недвижимости.
Фото: ptne.ru
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