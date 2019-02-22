Долю в квартире меньше 10 кв.м запретят продавать в Москве

В России предлагают ограничить площадь долей в квартире, которые можно будет продавать или переоформлять, сообщает RT. Законодательную новеллу подготовили депутаты Государственной думы.

По мнению парламентариев, доля в квартире может быть сформирована или разделена только в том случае, если она будет не меньше учётной нормы площади квартиры.

При этом в каждом регионе этот показатель будет разный. В частности, в столичном мегаполисе он равен 10 кв.м.

Как заявил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин, таким образом планируется защитить собственников от квартирных рейдеров, которым достаточно приобрести даже небольшую долю в общей собственности, чтобы потом различными, в том числе и криминальным путями склонить первоначальных собственников жилья к совершению заведомо не выгодной для них сделки.

Отмечается, что это правило не будет действовать, если доля передаётся членам семьи. А также при приватизации и наследовании жилой недвижимости.

Фото: ptne.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Закон о "резиновых" квартирах и микродолях могут принять уже весной﻿

Средняя ипотечная квартира в Москве стоит 9 млн рублей﻿

Чистая квартира: советы по легкой уборке жилья﻿