Закон о хостелах может нанести серьезный ущерб бюджету﻿

Госдума была вынуждена отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта об ограничении работы хостелов в жилых домах, пишет "Коммерсант". Это произошло после того, как государственно-правовое управление президента рекомендовало учесть позицию правительства.

В случае ужесточения закона, как указали представители совета министров, по основным туристическим направлениям потери бюджетной сферы могут составить 4 млрд рублей. Доработку законопроекта могут обсудить на предстоящей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По мнению экспертов, принятие законопроекта без правительственных поправок нанесет урон малому гостиничному бизнесу. А также спровоцирует уход средств в теневой сектор экономики. Это, в свою очередь, может привести к выпадению доходов бюджетной системы в размере более 4 млрд руб. в год только по основным туристическим направлениям. В них прежде всего входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Фото: primechaniya.ru

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