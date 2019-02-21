Выигравший в лотерею в Крыму слесарь собирается купить квартиру в Севастополе

Слесарь-судоремонтник военных кораблей и бывший музыкант Сергей Клычев из Севастополя стал обладателем 7 миллионов 191 тысячи 642 рублей, выигранных в лотерею, сообщает портал "Новости Крыма".

Информацию подтвердили в пресс-службе "Гослото". Сергей Клычев уже не первый раз выигрывает в лотерею. Первый раз он получил 118 тысяч рублей. Сегодня счастливчик отгадал шесть чисел из семи. Числа, которые выпали в призовом тираже, были такими: 14, 44, 38, 46, 49, 28 и 2.

"Мы были в гостях у родителей, когда я проверил билет. И закричал: "Мы богаты!", — вспоминает Сергей Клычев .

По словам Сергей, сумма и правда внушительная. Чтобы столько заработать при нынешней зарплате слесаря-судоремонтника, нужно трудиться 24 года, отметил лотерейный миллионер.

На выигранные деньги победитель решил купить квартиру в Севастополе. Помимо этого, Сергей собирается материально помочь своим родителям.

Сообщается, что мужчина женат. Супруги воспитывают сына. Любят вместе путешествовать по Крыму, рыбачить, ходить летом в походы.

Фото: lenta.ru

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