Средняя ипотечная квартира в Москве стоит 9 млн рублей﻿

По итогам прошлого года средняя стоимость квартиры, приобретенной в ипотеку в Москве, составила 9,05 млн рублей. В Московской области — 5,13 млн рублей. Об этом информирует компания "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".
Как отмечают эксперты, прошлогодние колебания ипотечных ставок отразились на настроениях покупателей. Количество бравших кредит существенно возросло. Молодые семьи как наиболее активные потребители ипотеки также решили поспешить и не откладывать в долгий ящик решение квартирного вопроса.
По данным МИЭЛЬ, средний чек ипотечного кредита, который берут для приобретения жилья в Москве составляет 5,4 млн рублей. Причем заемные средства составляют в среднем 60% от суммы сделки. В Московской области - 3,4 млн рублей. Или 68% от суммы сделки.
Большинство заёмщиков находятся в экономически активном возрасте. До 45 лет ипотеку берут 81% клиентов. Причем доля мужчин составляет 51%. Женщин — 49%.
Эксперты отмечают, что средний размер кредита на жилье среди регионов больше всего увеличился в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Республике Саха.
Фото: vestyfinance. ru
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