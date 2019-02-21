В Санкт-Петербурге по итогам 2018 года оказалось заключено больше сделок на первичном рынке, чем в старых границах Москвы, говорится в исследовании экспертов bnMAP.pro.
Аналитики отмечают, что сегодня Москва может перенять некоторые подходы к формированию продукта у города на Неве. Так, в некоторых проектах комфорт-класса в новостройках Северной столицы разрабатываются интересные решения в части, например, развития среды жилого комплекса и организации парковочных пространств.
В московском регионе самыми популярными у покупателей квартир остаются 1- и 2-комнатные квартиры, как в новостройках комфорт-, так и бизнес-класса. В свою очередь, девелоперы стараются предлагать больше всего 2-комнатных квартир. Доля такого жилья в предложении преобладает, отмечают эксперты.
В общей сложности в 2018 году в столичной агломерации было продано свыше 144,4 тыс. лотов. Или 7,44 млн кв. метров новостроек. Но, несмотря на впечатляющие цифры, значительным остается и запас нереализованного жилья. В Московской области порядка 40% предложения — уже сданные дома. В самой столице Москве этот показатель подбирается к 30%.
По мнению аналитиков, это говорит о том, что часть проектов имеют проблемы с ликвидностью. При этом прямой противоположностью является Новая Москва, где доля в введённых в эксплуатацию домов сокращается и не превышает 5% от общего объема экспозиции.
Фото: flatfond. ru
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