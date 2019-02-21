Квадратный метр в новостройках Москвы на треть дешевле "квадрата" на "вторичке"﻿

В настоящее время общий объем первичного рынка жилья столичного мегаполиса превышает вторичный рынок в 2 раза, говорится в исследовании компании "Азбука Жилья". Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке ниже на 28 %.

Предложение новостроек во всех классах составляет 2,978 млн кв.м или 42,7 тысяч квартир. Общий объем предложения на вторичном рынке насчитывает 1,478 млн кв.м или 18,3 тысяч квартир.

По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, если на первичном рынке объем предложения поступательно рос все последние 5 лет, то объем вторичного рынка, начиная с 2015 года ежегодно уменьшался. В конечном итоге это привело к столь существенному снижению объема предложения.

Со времени становления рынка новостроек, цены на квартиры в новостройках всегда были ниже. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке ниже на 28 %, чем на вторичном рынке без учета элитной недвижимости. В частности, средняя стоимость 1 кв.м на вторичном рынке составляет 304,6 тыс. руб. На первичном рынке средний показатель стоимости квартир находится сейчас на уровне 220,3 тыс. руб. за "квадрат".

Фото: m24. ru

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