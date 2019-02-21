Пенсионерам Подмосковья компенсируют расходы за вывоз мусора﻿

Закон о ежемесячной компенсации пенсионерам расходов за вывоз бытового мусора приняли в Московской областной думе, сообщает РИА Новости. В 2019 году их смогут получить около миллиона человек.

Как заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, законопроект разработан для установления пенсионерам дополнительной меры социальной поддержки ежемесячной денежной компенсации расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Уточняется, что численность граждан, которым будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, составляет почти миллион человек.

При этом неработающим пенсионерам будет предоставлена льгота в размере 30%. Пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50%. Гражданам пенсионного возраста, достигшим 80 лет, в размере 100%.

Ранее сообщалось, что о вводе льгот за вывоз мусора губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в конце января в ходе своего обращения к жителям. Соответствующая строчка в платежных документах за услуги ЖКХ появилась в регионе с начала 2019 года.

Фото: mosreg.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Каждый десятый россиянин выступил против раздельного сбора мусора﻿

Владимир Путин обратил внимание чиновников на мусорную проблему